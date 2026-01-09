كذبت ثمود بطغواها ١١ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ ١١ undefined undefined undefined undefined

٣

{ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا } أي: بسبب طغيانها وترفعها عن الحق، وعتوها على رسل الله