وقد خاب من دساها ١٠ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠

﴿وَقَدۡ خَابَ﴾ خَسِرَ ﴿مَن دَسَّىٰهَا ١٠﴾ أَخْفَاهَا بِالْمَعْصِيَةِ وَأَصْله دَسَّسَهَا أُبْدِلَتْ السِّين الثَّانِيَة أَلِفًا تَخْفِيفًا