٣

[ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٣) ] وه‌ كاتێك كه‌ شاخه‌كان له‌ شوێنی خۆیان له‌ زه‌ویدا هه‌ڵئه‌كه‌نرێن و وه‌كو ته‌پوتۆز به‌هه‌وادا ئه‌ڕۆن.