أنت تقرأ التفسير لمجموعة الآيات 80:42 إلى 81:2
٣
Они отказывались благодарить Аллаха за Его милости, отвергали Его знамения и осмеливались преступать Его запреты. Господи! Прости нас и упаси от этого, ведь Ты - Щедрый, Великодушный!