٣

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40) وهذه وجوه أهل الجنة المطمئنين بالاً المكرمين عَرْضاً وحُضوراً .والغَبَرة بفتحتين الغُبار كلَّه ، والمراد هنا أنها معفّرة بالغُبار إهانة ومن أثر الكَبوات .