٣

[ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (٣٩) ] وه‌ خاوه‌نى ئه‌و ڕووانه‌ پێ ئه‌كه‌نن له‌به‌ر ئه‌وه‌ی موژده‌یان پێدراوه‌و دڵخۆشن و ئه‌و دڵخۆشییه‌ به‌ ڕوویانه‌وه‌ دیاره‌، كه‌ به‌هه‌شتییه‌كانن.