٣

قال ابن عباس: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده. قال ابن جرير لعله اسم للنفخة في الصور وقال البغوي: الصاخة يعني صيحة يوم القيامة سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها.