٣

[ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٢) ] ئه‌مه‌ بژێوی ژیانی خۆتان و ئاژه‌ڵه‌كانتانه‌ له‌ دونیادا تا ڕۆژی قیامه‌ت.