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٣

﴿مَّتَـٰعࣰا﴾ مُتْعَة أَوْ تَمْتِيعًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي السُّورَة قَبْلهَا ﴿لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَـٰمِكُمۡ ٣٢﴾ تَقَدَّمَ فِيهَا أَيْضًا