٣

[ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١) ] وه‌ جۆره‌ها میوه‌ی پێ به‌خشیوون (أَبّ) گژو گیایه‌كه‌ كه‌ مرۆڤ نایخوات و تایبه‌ته‌ به‌ ئاژه‌ڵ، خوای گه‌وره‌ ئاژه‌ڵانیشی له‌بیر نه‌كردووه‌و گژو گیای له‌ زه‌وی بۆ ده‌ركردوون، وه‌ له‌وه‌ڕگای بۆ داناون.