٣

[ وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) ] وه‌ باخ و بێستانی چڕو پڕو درێژو ئه‌ستوورو كۆمه‌ڵ، خوای گه‌وره‌ هه‌موو ئه‌و شتانه‌ی پێ به‌خشیوون.