٣

[ وَعِنَبًا ] وه‌ ترێ [ وَقَضْبًا (٢٨) ] وه‌ ئه‌وه‌یشی كه‌ گژوگیای ئاژه‌ڵه‌كان بێت، یاخود ئالیكی ئاژه‌ڵه‌كان.