٣

[ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) ] وه‌ هه‌موو جۆره‌ دانه‌وێڵه‌یه‌كمان له‌ زه‌ویدا ڕواندووه‌ ئه‌وه‌ی كه‌ خۆراكی مرۆڤ بێ.