٣

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) والفاء في قوله : { فأنبتنا } للتفريع والتعقيب وهو في كل شيء بحسبه .والحَب أريد منه المقتات منه للإِنسان ، وقد تقدم في قوله تعالى : { كمثل حبة أنبتت سبع سنابل } في سورة البقرة ( 261 ) .