٣

[ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) ] پاشان ئه‌و ئاوه‌مان خستۆته‌ ناو زه‌وییه‌وه‌، پاشان زه‌ویمان له‌ت كردووه‌ بۆ ده‌رچوونی ئه‌و ڕووه‌ك و دانه‌وێڵانه‌.