٣

[ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ] ئێمه‌ له‌ ئاسمانه‌وه‌ ئاومان به‌ لێزمه‌ و به‌خوڕ ناردۆته‌ خواره‌وه‌ بۆ سه‌ر زه‌وی.