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٣
﴿فَلۡیَنظُرِ ٱلۡإِنسَـٰنُ﴾ نَظَر اِعْتِبَار ﴿إِلَىٰ طَعَامِهِۦۤ ٢٤﴾ كَيْف قُدِّرَ وَدُبِّرَ لَهُ

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