٣

[ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (٢٢) ] وه‌ هه‌ر كاتێكیش خوای گه‌وره‌ ویستی لێ بێ له‌ پاش مردن له‌ ڕۆژی قیامه‌تدا زیندووی ئه‌كاته‌وه‌.