٣

[ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١) ] پاشان له‌ دوای مردنیشی خوای گه‌وره‌ ڕێزی له‌ مرۆڤ ناوه‌ كه‌ قه‌بری بۆی داناوه‌ كه‌ بخرێته‌ ناو گۆڕه‌وه‌و له‌سه‌ر زه‌وی فڕێ نه‌درێ دڕنده‌و باڵنده‌كان بیخۆن، یاخود بۆگه‌ن بكات.