undefined undefined undefined undefined

٣

[ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (٢٠) ] پاشان ڕێگای هاتنه‌ ده‌ره‌وه‌یشی له‌ سكی دایكی بۆ ئاسان كردووه‌، یاخود ته‌واوتر ڕێگای ڕاست و ڕێگای چه‌وتى بۆ ئاسان كردووه‌و پێی ناساندووه‌و بۆی ڕوون كردۆته‌وه‌.