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٣

[ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (١٩) ] له‌و دڵۆپه‌ ئاوه‌ له‌ مه‌نی مرۆڤ دروستكراوه‌ پاشان خوای گه‌وره‌ ڕێكی خستووه‌و هه‌موو ئه‌ندامه‌كان و هه‌سته‌وه‌ره‌كانی پێی به‌خشیووه‌.