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٣
[ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨) ] ئایا مرۆڤی بێباوه‌ڕ ته‌ماشای خۆی ناكات خوای گه‌وره‌ له‌ چ شتێك ئه‌وی دروست كردووه‌، له‌ دڵۆپه‌ ئاوێكی بێڕێز.

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