undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
٣
﴿مِنۡ أَیِّ شَیۡءٍ خَلَقَهُۥ ١٨﴾ اِسْتِفْهَام تَقْرِير ثُمَّ بينه فقال

تعظيم تجربتك مع موقع Quran.com!
ابدأ جولتك الآن:

٠%