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٣

[ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٧) ] نه‌فره‌ت له‌ مرۆڤی كافرو بێباوه‌ڕ بێت چه‌ند كوفره‌كه‌یان سه‌خته‌، یاخود چی وای لێ كردووه‌ كه‌ كوفر بكات و باوه‌ڕی به‌ زیندوو بوونه‌وه‌ نه‌بێت.