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٣
﴿قُتِلَ ٱلۡإِنسَـٰنُ﴾ لُعِنَ الْكَافِر ﴿مَاۤ أَكۡفَرَهُۥ ١٧﴾ اِسْتِفْهَام تَوْبِيخ أَيْ مَا حَمَلَهُ عَلَى الْكُفْر

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