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٣
[ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) ] وه‌ پله‌و پایه‌ی به‌رزه‌ لای خوای گه‌وره‌، وه‌ پاكه‌ له‌ زیادو كه‌می له‌ (لوح المحفوظ)دا پارێزراوه‌.

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