undefined
undefined
undefined
٣
هذه الصحف - أيضا - ( مرفوعة ) أى : ذات منزلة رفيعة ( مطهرة ) أى : منزهة عن أن يمسهها ما يدنسها .

تعظيم تجربتك مع موقع Quran.com!
ابدأ جولتك الآن:

٠%