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٣
[ مَرْفُوعَةٍ } القدر والرتبة { مُطَهَّرَةٌ } من الآفات و عن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها

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