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٣

[ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) ] ئه‌م سووره‌ته‌ یان ئه‌م په‌ندو ئامۆژگاریانه‌ له‌ په‌ڕاوێكی به‌ڕێزدایه‌ یان هه‌موو قورئان له‌ په‌ڕاوێكی زۆر به‌ڕێزو گه‌وره‌دایه‌.