undefined
undefined
undefined
undefined
٣
[ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) ] جا هه‌ر كه‌سێك ویستی لێ بێت په‌ندو ئامۆژگاری وه‌رئه‌گرێ وه‌ له‌و یادخستنه‌وه‌یه‌ سوود ئه‌بینێ.

تعظيم تجربتك مع موقع Quran.com!
ابدأ جولتك الآن:

٠%