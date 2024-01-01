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٣
[ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (٧) ] خوای گه‌وره‌ ئه‌فه‌رمووێ: كاتێك كه‌ چاو سه‌رسام ئه‌بێ و ئه‌ترسێ و شۆڕو ئه‌بڵه‌ق ئه‌بێ له‌ كاتی بینینی مردندا، یان له‌به‌ر سه‌ختى دیمه‌نه‌كانى ڕۆژی قیامه‌ت.

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