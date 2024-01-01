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٣

[ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (٦) ] پرسیار ئه‌كات كه‌ی ڕۆژی قیامه‌ت دێت؟ پرسیاره‌كه‌ بۆ گاڵته‌ پێكردن و به‌دوور زانینه‌ كه‌ ڕۆژی قیامه‌ت نیه‌و ئه‌و قیامه‌ته‌ كه‌ی دێت.