undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
٣
وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصورا بالدليل الدال على ذلك، وإنما وقع ذلك منه أن قصده وإرادته أن يكذب بما أمامه من البعث. والفجور الكذب مع التعمد.

تعظيم تجربتك مع موقع Quran.com!
ابدأ جولتك الآن:

٠%