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٣

﴿بَلۡ یُرِیدُ ٱلۡإِنسَـٰنُ لِیَفۡجُرَ﴾ اللَّام زَائِدَة وَنَصَبَهُ بِأَنْ مُقَدَّرَة أَيْ أَنْ يُكَذِّب ﴿أَمَامَهُۥ ٥﴾ أَيْ يَوْم الْقِيَامَة دَلَّ عَلَيْهِ