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٣

﴿بَلَىٰ﴾ نَجْمَعهَا ﴿قَـٰدِرِینَ﴾ مَعَ جَمْعهَا ﴿عَلَىٰۤ أَن نُّسَوِّیَ بَنَانَهُۥ ٤﴾ وَهُوَ الْأَصَابِع أَيْ نُعِيد عِظَامهَا كَمَا كَانَتْ مَعَ صِغَرهَا فَكَيْفَ بِالْكَبِيرَةِ