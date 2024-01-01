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٣
[ كَلَّا لَا وَزَرَ (١١) ] نه‌خێر، هیچ په‌ناگه‌یه‌ك نیه‌ كه‌ ئێوه‌ بۆی بڕۆن و په‌نای بۆ به‌رن و په‌ناتان بدات، واته‌: شوێنی ڕزگار بوون نیه‌.

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