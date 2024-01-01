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٣

[ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (١٠) ] له‌و ڕۆژه‌دا مرۆڤ ئه‌ڵێ: ئایا شوێنی ڕاكردن و په‌ناگه‌یه‌ك هه‌یه‌ تا بۆی ڕابكه‌ین و ڕزگارمان بێ له‌ سزای خوای گه‌وره‌.