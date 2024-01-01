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٣
Речь идет либо об этой суре, либо о содержащейся в ней проповеди. Всякий желающий может запомнить это назидание, потому что теперь людям ясен прямой путь и представлены неоспоримые доказательства его истинности.

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