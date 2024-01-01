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٣
[ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (٥١) ] ئه‌وان چۆن شێرێك ببینن له‌ شێر هه‌ڵدێن و ڕائه‌كه‌ن، یاخود له‌ ڕاوچی هه‌ڵدێن و ڕائه‌كه‌ن، ئه‌مانیش له‌ پێغه‌مبه‌ری خوا - صلی الله علیه وسلم - هه‌ڵدێن و ڕائه‌كه‌ن.

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