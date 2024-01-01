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٣
[ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (٤٩) ] ئه‌وه‌ ئه‌وان چیانه‌ بۆچی له‌م یادخستنه‌وه‌یه‌ پشت هه‌ڵئه‌كه‌ن و پشت له‌ قورئان ئه‌كه‌ن و ئه‌ڕۆن.

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