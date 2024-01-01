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٣

{هۆكارى چونه‌ دۆزه‌خ} [ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) ] ئه‌وه‌ چی ئێوه‌ی خستۆته‌ ناو (سه‌قه‌ر)ه‌وه‌؟ كه‌ ناوێكی تره‌ له‌ ناوه‌كانی دۆزه‌خ.