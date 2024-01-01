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٣

[ عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) ] له‌ تاوانباران، ئه‌مان له‌ناو به‌هه‌شت و شوێنه‌ خۆشه‌كاندان، ئه‌وانیش له‌ناو دۆزه‌خدان پرسیاریان لێ ئه‌كه‌ن.