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٣

[ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) ] ته‌نها ئه‌وانه‌ی كه‌ كتابیان به‌ ده‌ستى ڕاستیان پێ ئه‌درێ كه‌ باوه‌ڕدارانن.