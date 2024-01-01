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٣
[ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨) ] هه‌موو كه‌سێك له‌ ڕه‌هن و له‌ بارمته‌دایه‌ به‌هۆی كرده‌وه‌كانی خۆی له‌ ڕۆژی قیامه‌تدا ته‌نها كرده‌وه‌ چاكه‌كانی ئازادی ئه‌كات.