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٣
[ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (٣٤) ] وه‌ سوێند بێ به‌ به‌ره‌به‌یان كاتێك كه‌ ڕووناك ئه‌بێته‌وه‌و ده‌رئه‌كه‌وێ.