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٣

﴿وَٱلَّیۡلِ إِذَا﴾ بفتح الذال ﴿دَبَرَ ٣٣﴾ جاء بعد النهار وفي قراءة {إِذۡ أَدۡبَرَ} بِسُكُونِ الذَّال بَعْدهَا هَمْزَة أَيْ مَضَى