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٣

[ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (٢٩) ] پێسته‌كانیان ئه‌سووتێنێت و نایهێلێت و ڕوویان ڕه‌ش ئه‌كات، یاخود جه‌هه‌ننه‌م ده‌رئه‌كه‌وێت و خه‌ڵكى به‌چاوی خۆیان ئه‌یبینن.