٣

[ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٤٩) ] به‌ڵام ئه‌و كه‌سانه‌ی كه‌ ئایه‌ته‌كانی ئێمه‌یان به‌درۆ زانیوه‌ ئه‌مانه‌ سزای خوای گه‌وره‌ ئه‌یانگرێته‌وه‌ به‌هۆی فیسق و له‌ڕێده‌رچوونی خۆیانه‌وه‌.