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٣

﴿وَٱلَّذِینَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔایَـٰتِنَا یَمَسُّهُمُ ٱلۡعَذَابُ بِمَا كَانُوا۟ یَفۡسُقُونَ ٤٩﴾ يَخْرُجُونَ عَنْ الطَّاعَة