٣

"بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون" أي في وقت الضرورة لا تدعون أحدا سواه وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم كقوله "وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه" الآية.